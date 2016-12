Si aujourd’hui vous êtes aussi en manque de votre dose hebdo de Game of Thrones, je vous propose de quoi tenir jusqu’à la semaine prochaine et de découvrir #FinduGameofThrones.

Créée par @Michel_Pimpant, @Valtudinaire, @Karibahut et @Ilagee, cette initiative à mi-chemin entre le fansub, la fanfic et le détournement, consiste à offrir des sous-titres parodiques ou V-MDR (pour Valar Mort de Rire xD) pour chaque nouvel épisode de GoT, proposant un tout nouveau regard sur Westeros et ses citoyens.

Pour le moment seuls les épisodes* s04e04, s04e05, s04e06 et s04e07 ont été adaptés mais j’espère sincèrement que cela va lancer un mouvement, avec des auteurs aussi talentueux, sur d’autres saisons ou même séries.

*Alors bien-sûr, vous allez devoir vous procurer les épisodes sur les réseaux pirates, mais que ne ferait-on pas pour le LOL ?

