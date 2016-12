Young Ones, écrit et réalisé par Jake PALTROW

Avec Michael Shannon, Nicholas Hoult, Elle Fanning, Kodi Smit-McPhee, Aimee Mullins…

USA/Afrique du Sud 2013 1h40

À quoi pourrait ressembler la Terre dans une cinquantaine d’années? Young Ones donne une réponse assez excitante à cette question qu’on est bien obligé de se poser, propose une vision finalement assez plausible de notre futur. Le scénario du film part de l’hypothèse que l’eau va devenir de plus en plus rare. Et c’est malheureusement bien plus qu’une hypothèse puisque de nombreux chercheurs ont depuis longtemps annoncé, études à l’appui, que d’ici 2050, une grande partie de la population mondiale serait confrontée à une très sévère pénurie d’eau. À partir de là, l’anticipation de Jake Paltrow paraît assez crédible. On constate ainsi que les animaux domestiques ont pour la plupart disparu, pas de chiens, de chats ou de chevaux à l’horizon. On imagine bien que faute d’eau, ce furent les premières victimes. Les humains les ont donc remplacés par des machines plus ou moins perfectionnées qui les aident dans leurs tâches quotidienne. Pas de surenchère dans la représentation de cette technologie du futur: contrairement à l’ordinaire des blockbusters actuels, le film ne joue pas les gros bras, reste au contraire le plus sobre et le plus réaliste possible, c’est une de ses forces. Et les paysages d’Afrique du Sud, où s’est déroulée une grande partie du tournage, sont parfaits pour représenter cette Terre aride. Un décor sauvage et sans pitié qui nous rappelle immédiatement les grands westerns. C’est une autre force de Young one: le mélange très réussi des genres, entre western et film d’anticipation.

L’eau est rare, elle suscite donc convoitise et violence. Dans ce climat hostile – euphémisme –, Ernest Holm (l’excellent Michael Shannon, vu entre autres dans Take shelter) veille sur sa ferme et sur sa famille: sa fille Mary et son fils Jerome. L’épouse et mère est hospitalisée suite à un très grave accident…

Ernest espère pouvoir un jour récupérer de l’eau pour pouvoir relancer la culture sur ses terres, qui sont encore fertiles, il est en persuadé. Ce qui n’est pas le cas de son voisin, Sam Lever, sans doute anciennement grand propriétaire terrien accro à l’agriculture intensive: il a utilisé trop d’engrais, de pesticides et autres produits chimiques qui ont fini par tuer sa terre. Pour lui c’est clair, même s’il a de nouveau accès à l’eau, plus rien ne poussera sur sa terre morte.

En attendant de pouvoir trouver l’or blanc, Ernest fait du commerce à droite et à gauche pour subvenir aux besoins de sa famille. Parmi ses clients réguliers, il y a les ouvriers d’une mine exploitant de l’eau souterraine. Car oui, il existe encore de l’eau, il y a encore des canalisations qui la font circuler mais l’usage en est réservé aux riches habitants des grandes villes. Ernest fait sa tournée avec son fils et surtout une mule – que beaucoup convoitent dans le coin – qui transporte les précieuses denrées, entre autres de l’alcool fait maison qui a beaucoup d’amateurs. Lors d’une expédition, la pauvre bête se brise une patte et Ernest doit l’achever… Il va donc faire comme tout le monde, acheter une machine pour remplacer l’animal: le Simulit Shadow, un robot à quatre pattes, muni d’un gros panier pouvant supporter de très lourdes charges.

Dans le même temps, Mary flirte avec le jeune et ambitieux Flem Lever, le fils du voisin, contre l’avis d’Ernest qui sent bien que ce gars est un vaurien. Il ne sait pas à quel point il a raison…

Raoul Duke

