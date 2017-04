[Norway] Trailer Pionér

Le cinéma et les cinéastes Norvégiens se portent bien, tels Tommy Wirkola qui semble rempiler pour la suite du succès international d´Hansel et Gretel, ou encore le duo derrière Kon-Tiki (et le moins recommandable Bandidas) qui ont été choisis par Jerry Bruckheimer pour réaliser le cinquième volet de Pirates des Caraïbes.

Après un remarqué Nokas en 2011, le réalisateur Erik Skjoldbjærgs revient cette année pour le thriller Pionér, qui se déroule à l´epoque des premières découvertes de pétrole en Norvège, à une époque où personne n´a posé le pied à une telle profondeur.

En sus d´un casting local, la prodution se paye également quelques stars étrangères telles que Wes Bentley (The Hunger Games) et Stephen Lang (Avatar).

Déjà vendu pour le marché Américain, Pionér déboule sur les écrans Scandinaves fin août.

Sans plus attendre, le trailer:

Armand