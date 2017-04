Critique du film Nos héros sont morts ce soir

Un film français qui rend hommage au Film Noir du cinéma d’après-guerre, déjà ça attire l’attention… Ni vraiment un polar, ni vraiment un film sur le catch comme on pourrait le croire au départ, mais plutôt une réflexion sur le thème du Héros, sur le bien et le mal et leur représentation, le noir et le blanc et leur symbolique, l’amour et l’amitié et leurs limites…. Le magnifique noir et blanc et la reprise des codes de films de gangsters, installent un atmosphère unique, entre rêve et réalité. Quand aux acteurs, que ce soit les premiers ou les seconds rôles, la galerie de « tronches » complète à merveille le tableau onirique de David Perrault. Il évite les écueils du pastiche, de la parodie et le côté « vieux Paris pittoresque de carte postale ». La mythologie rétro qu’il met en scène, il l’aime sincèrement, il se l’approprie pour livrer une œuvre éminemment personnelle.

Nous sommes en France, au de?but des anne?es 60. Simon est catcheur, c’est le meilleur moyen qu’il ait trouvé pour gagner sa vie. Les combats, mis en scène et bien évidemment truqués, sont organisés par la pègre locale. Un univers pas franchement rassurant, mais c’est plutôt bien payé et par les temps qui courent ça ne se refuse pas. Le milieu a ses codes, chaque combattants porte un masque et un nom de scène bien évocateur pour que le public s’y attache et les dissocie. Il s’identifiera au « bon » et rejettera « le méchant ». Ce sera « L’Ange Blanc » contre « Le Dragon de Bagnolet », « Petit Prince » face au « Bourreau de Béthune ». Simon est du côté du « bien », il porte un masque blanc et sur le ring il est « Le Spectre ». Il a une amitié anciennement amoureuse avec Jeanne, tenancière de bar et grande lectrice, et commence une histoire avec Anna, une jeunette amatrice de musiques nouvelles : c’est l’époque où un certain Gainsbourg commence à faire parler de lui…

Dans cette vie relativement tranquille, il retrouve son vieil ami Victor, sans boulot, tout juste de retour de l’enfer de la guerre d’Algérie, et lui propose de le présenter à son coach Ferdinand. Victor est costaud, massif même. Il en impose, pour un peu il ferait peur… Parfait, il sera détenteur d’un masque noir et surnommé «L’Équarrisseur de Belleville ». Alors que « Le Spectre » représente la justice et la bonté, « L’Équarrisseur de Belleville » est plutôt censé être de l’autre côté de la barrière. Combat en trois rounds, tous les coups ou presque sont permis et à la fin c’est le masque blanc qui gagne, c’est le bien qui terrasse le mal, il faut bien que le public soit content. Et pour Victor, encore fragile, le ro?le parai?t biento?t trop lourd a? porter. Il aimerait bien pour une fois dans sa vie, e?tre dans la peau de celui qu’on applaudit, qu’on encourage, qu’on adule. Simon sugge?re alors a? son ami d’e?changer les masques. Mais on ne trompe pas ce milieu-la? impune?ment…

C’est un film sous influence, on pense bien sûr à Jean-Pierre Melville, Jacques Becker ou Robert Wise. Et comment ne pas citer Lino Ventura qui fût lui-même catcheur avant d’embrasser la carrière d’acteur. Les clins d’oeil et références sont multiples mais ne parasitent jamais l’intrigue. Pas besoin d’être cinéphile pour apprécier l’histoire et l’ambiance « polar » qui se dégage du film. Les dialogues sont ciselés, on prend un grand plaisir en voyant Pascal Demolon exceller en tueur narcissique ou Philippe Nahon jouer les coachs intraitables. David Perrault signe ici son premier-long-métrage, il convoque ces maîtres mais s’en affranchi parfaitement, la mise en scène est soignée et réussie. Et une fois cette belle machine lancée, ça déménage pour notre plus grand plaisir, jusqu’à un final superbe. Un premier film vraiment prometteur !

Nos héros sont morts ce soir

Écrit et réalisé par David Perrault

France 2013 1h37

avec Avec Denis Ménochet, Jean-Pierre Martins, Constance Dollé, Philippe Nahon, Pascal Demolon, Alice Barnole, Yann Collette