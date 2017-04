Tournage d’Hunger Games 3 à Noisy le Grand

Ce dernier mois a été bizarre… J’ai visité pour la première fois les studios de cinéma mythiques de Bry sur Marne situés à quelques centaines de mètres de chez moi et j’ai appris par la même occasion que ce dernier allait fermer ses portes à la rentrée non sans avoir accueilli la suite du plus gros carton au box-office US de 2013 : Hunger Games 3.

Et là, comme si ça ne suffisait pas, je pars en vadrouille ce soir et de retour chez moi à Noisy le Grand, je vois un attroupement inhabituel à l’entrée de mon parking, je ralentis par curiosité, mais je ne vois rien à part quelques dizaines d’ados et quelques voitures. Je continue donc mon chemin et avant de lancer les matchs de playoffs de cette nuit je fais un tour sur ma TL et que vois-je ? Des photos de l’immeuble situé à côté l’entrée de mon parking maquillé en bâtiment de Panem et accueillant Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth ainsi que des soldats et des figurants d’Hunger Games 3. Normal.

© @Rachida_Hammou @laetitia_rlr @OuffissHim

Comment dire… Pas de regret ? (Bon un peu quand-même). Le tournage du film Seashore – nom de code du film – est fermé, inaccessible de l’extérieur pour le moment. Les seules photos ont donc été prises par les habitants de l’immeuble et leurs invités pour l’occasion.

Pour l’anecdote, le Palacio et le Théâtre de Ricardo Bofill ainsi que les espaces d’Abraxas avaient déjà servi de décor il y a 30 ans au Brazil de Terry Gilliam :



A priori, ils tourneront encore lundi et jeudi. Il y aura donc certainement d’autres images sympas à partager.